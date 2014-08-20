Фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость» стартует в столице Приморья

26 августа фестиваль исторической реконструкции «Владивостокская крепость» соберёт неравнодушных к рыцарским временам горожан на форте Поспелова (о. Русский). Стартует фестиваль в 13.00.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой напресс-службу администрации Владивостока, для гостей мероприятия подготовлена насыщенная программа. Сразу после торжественного открытия и представления участников состоятся дружеские бугурты – массовые бои, затем пройдёт турнир по историческим средневековым боям в рамках международной лиги HMB – Международной ассоциации исторических средневековых боев. Турнир является отборочным по Дальнему Востоку – команда-победитель отправится в Санкт-Петербург, где будет выявлена команда, которая в дальнейшем представит Россию на международных турнирах. Также в этот день пройдут бои в номинации «Меч-баклер» и «Раннесредневековый турнир».

На фестивале исторической реконструкции «Владивостокская крепость» горожанам предлагают не только побывать в Средневековье. Здесь состоится реконструкция одного из боёв Маньчжурской операции, проведённой 9 августа – 2 сентября 1945 года.

Кроме поединков зрителей ждут мастер-классы – ремесленники поделятся секретами мастерства и помогут всем желающим освоить азы рукоделия. Также горожане смогут узнать много нового о реконструкторском движении, посетив тематический круглый стол.

В рамках фестиваля будет работать и несколько интерактивных площадок. Оружейная, где представят латы и мечи, в лучном и стрелковом тире можно будет апробировать разные виды оружия. Поклонников селфи и фотосессий не оставит равнодушными «Средневековая пыточная».

27 августа мероприятия в рамках фестиваля «Владивостокская крепость» начнутся в 11 часов. В этот день пройдут соревнования в номинациях «Щит-меч», «Полуторный меч». Церемония закрытия состоится в 15 часов.

Вход на фестиваль – свободный.

Программа фестиваля:

26 августа

13.00 – 13.20 – открытие фестиваля, представление команд;

13.20 – 13.40 – дружеские бугурты (массовые бои);

13.40 – 15.30 – отборочные соревнования по историческим средневековым боям в рамках международной лиги HMB по Дальнему Востоку;

15.45 – 16.00 – профессиональные бои;

16.00 – 16.20 – перерыв;

16.20 – 16.40 – реконструкция одного из боёв Второй мировой войны;

16.40 – 17.00 – перерыв;

17.00 – 18.15 – раннесредневековый турнир;

18.15 – 18.30 – раннесредневековые бугурты;

18.30 – 20.00 – соревнования в номинации «Меч-баклер»;

20.20 – 21.00 – круглый стол «Будущее исторических средневековых боёв на Дальнем Востоке».

В течение дня:

· ярмарка;

· лучный тир;

· стрелковый тир;

· мастер-классы;

· работа интерактивных площадок и фотозон.

27 августа

11.00 – 12.00 – профессиональные бои;

12.00 – 14.00 – соревнования в номинации «Щит-меч»;

14.00 – 15.00 – соревнования в номинации «Полуторный меч»;

15.00 – церемония закрытия фестиваля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]