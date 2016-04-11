Владивосток присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино»
Владивосток присоединится ко всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт в нашей стране второй раз. Поклонников киноискусства приморской столицы приглашают в амфитеатр Спортивной набережной – кинопоказы стартуют сегодня (27 августа) в 20 часов.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, жители городов-участников акции увидят четыре картины. Начнётся «Ночь кино» с мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лед», затем состоится показ фильмов «Время первых», «28 панфиловцев», «Кухня. Последняя битва».
К слову, киноленты были выбраны в ходе интернет-голосования на официальном сайте акции. Всего в голосовании участвовали 15 картин.
Посмотреть фильмы в открытом кинотеатре около моря приглашаются все желающие. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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