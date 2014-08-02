Анонс на 27 августа

27 августа во Владивостоке на центральной площади пройдет ХХ чемпионат ЕММА-Россия (финал Дальнего Востока). Вход свободный.

27 августа во Владивостоке в 20.00 в сквере по адресу ул. Пушкинская, 25 киноклуб «Ориент» в рамках всероссийской акции «Ночь кино» покажет короткометражные ленты именитых российских режиссеров и начинающих приморских авторов.

27 августа во Владивостоке в 17.00 на набережной Спортивной гавани пройдет четвертый этап фестиваля уличных танцев «Street air». Вход свободный.

27 августа г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч-Энергия» Владивосток – ФК «Тамбов». 10 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

27 августа пригород г. Владивостока. Велоспорт. Второй этап Кубка г. Владивостока «Экватор» по маунтинбайку.

27 августа — День российского кино.

27 августа — День шахтера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]