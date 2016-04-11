Анонс на 28 августа

С 28 августа во Владивостоке изменится схема движения маршрута городского общественного транспорта № 95 «Снеговая падь – Тухачевского – Суханова». Конечной остановкой маршрута вместо «Суханова» станет «Проспект 100-летия Владивостока». Планируется, что интервал движения на маршруте значительно сократится и составит 10 минут вместо нынешних 30-ти. Новая схема будет действовать в течение 60 дней.

28 августа о. Русский, бухта Новик. Первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ, посвященное памяти заслуженных тренеров России Ю. Мягкова, Г. Левченко, Ю. Годовальникова. Начало в 10.00.

28 августа г. Сочи. ХК «Сочи» – ХК «Адмирал» Владивосток. Континентальная хоккейная лига, сезон 2017/18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]