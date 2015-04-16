Резонансный репортаж о долгах строителям нефтегазопровода в Приморье сегодня получает продолжение. Специалистам со всей России, вынужденным оставаться в вагончиках, в районе села Стеклянуха, выдают зарплату! Вот только средства выделяет вовсе не прямой работодатель.

Жалко труд и людей, живущих в чистом поле, признаются руководители «Петрохолдинга». Именно эта компания взяла на себя важную миссию — погасить задолженность по зарплате, которая, как они полагают, возникла из-за недобросовестных действий руководства их подрядчика — компании «Стройпромсервис».

- Начали поступать деньги с ночи, поступают весь день.

- Пошли навстречу людям, спасибо.

Акционерное общество из Петербурга — субгенподрядчик, относительно тех, кто прокладывал в Большой Камень большую трубу. По информации начальника управления капитального строительства, который специально прилетел из северной столицы, чтобы поговорить с народом — всем, кто предоставил необходимые для выплат документы, деньги уже переведены.

Анатолий Деменюк, начальник управления капитального строительства АО «Петрохолдинг-Санкт-Петербург»: «Компания «Петрохолдинг» на 100% проавансировала строительство, никакой задолженности перед нашим подрядчиком нет. Более того, из-за неоднократных нарушений сроков и недоделок, мы были вынуждены расторгнуть договор с компанией СПС и устранить все возникшие недоделки самостоятельно, за свой счет».

Он спокойно идет к строителям, интересуется, дошли ли деньги? И машинист трубоукладчика Андрей Брызгунов показывает банковскую карточку. Предлагает еще смс прочесть о поступлении и благодарит за помощь. Денис Калинин поддерживает:

Денис Калинин, механик, г. Находка: «Большинство моих коллег хотели бы найти работу именно в такой компании. Видим отношение к людям, ответственность. Спасибо «Петрохолдингу».

Юрий Хлебус, начальник участка, г. Партизанск: «В настоящий момент, 48-ми нашим коллегам выплачены долги по зарплате, и мы продолжаем работать с документами, собираем данные, сканируем, что-то изменяем. Люди подъезжают. Всех охватить — непростая задача…»

Офисный вагончик строительного городка принимает очередного специалиста с кипой бумаг. За делопроизводителя здесь Наталья Табор, вообще-то инженер сварочного производства.

- Мне нужно от Вас еще копию страхового свидетельства.

Со своим подрядчиком компания «Петрохолдинг» планирует судиться и взыскивать возникшие потери. Ну, а люди, несмотря на внутренние проблемы своего работодателя, прошли по приморскому рельефу десятки километров сложной нефтегазоносной трассы, сохранили все машины, оборудование и порядок в городке, несмотря на долги по зарплате. Именно это вызывает уважение у специалистов «Петрохолдинга». И потому пока не всех, но многих сотрудников компании субподрядчика они приглашают в свой коллектив. А на Дальнем Востоке есть еще, куда тянуть большую трубу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]