На центральной площади Владивостока пройдет фестиваль автозвука и автотюнига
Фестиваль пройдёт 26 и 27 августа в 12 часов. 26 августа состоится очередной этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению «dB Drag» и «JDM Fest». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
27 августа на центральной площади пройдёт ХХ чемпионат ЕММА-Россия (финал Дальнего Востока). В рамках соревнований жюри оценит качество звучания автомобильных аудио и мультимедиа систем в следующих категориях:
· SQ – оценивается натуральное, реалистичное звучание музыки в автомобиле;
· ESPL звуковое давление, также учитывается внешний тюнинг автомобиля;
· ESQL – оценивается качество звука снаружи автомобиля с расстояния от 5 до 15 метров;
· мультимедиа – соревнования среди владельцев автомобильных мультимедийных систем;
· EMMA RETRO – автомобили оцениваются в двух классах: «Реставрация» (максимальное соответствие заводской комплектации) и «Проект» (допускается наличие неоригинальных деталей);
· EMMA ART – новый вид соревнований, оценивающий участников, реализовавших свои творческие способности в области художественной росписи автомобилей и других транспортных средств.
Вход на фестиваль автозвука и автотюнига «ZvukDV FEST» свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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