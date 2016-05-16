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На центральной площади Владивостока пройдет фестиваль автозвука и автотюнига

На центральной площади Владивостока пройдет фестиваль автозвука и автотюнига

Фото: Geometria.ru

Фестиваль пройдёт 26 и 27 августа в 12 часов. 26 августа состоится очередной этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению «dB Drag» и «JDM Fest». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

27 августа на центральной площади пройдёт ХХ чемпионат ЕММА-Россия (финал Дальнего Востока). В рамках соревнований жюри оценит качество звучания автомобильных аудио и мультимедиа систем в следующих категориях:

·         SQ – оценивается натуральное, реалистичное звучание музыки в автомобиле;

·         ESPL звуковое давление, также учитывается внешний тюнинг автомобиля;

·         ESQL – оценивается качество звука снаружи автомобиля с расстояния от 5 до 15 метров;

·         мультимедиа – соревнования среди владельцев автомобильных мультимедийных систем;

·         EMMA RETRO – автомобили оцениваются в двух классах: «Реставрация» (максимальное соответствие заводской комплектации) и «Проект» (допускается наличие неоригинальных деталей);

·         EMMA ART – новый вид соревнований, оценивающий участников, реализовавших свои творческие способности в области художественной росписи автомобилей и других транспортных средств.

Вход на фестиваль автозвука и автотюнига «ZvukDV FEST» свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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