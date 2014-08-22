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Вчера, 17:01
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Жаркие дни и прохладные ночи ожидают приморцев на выходных

Жаркие дни и прохладные ночи ожидают приморцев на выходных

Фото: Look.com

В ближайшие сутки в Приморье сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночь на воскресенье дожди пойдут на убыль, а днем и вовсе прекратятся. За фронтами вторгнется прохладная воздушная масса с севера, ночи станут холоднее: +8...+15 °С, в горных районах +2...+7 °С. Днем воздух будет прогреваться до +21...+28 °С.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду, на выходных в столице Приморья будет без осадков. Температурный фон понизится на 2 — 4 градуса: ночью +14...+17 °С, днем +22...+24 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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