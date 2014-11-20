Программа «25/rus» от 26 августа 2017 года

В правила дорожного движения внесено такое понятие как опасное вождение. Смысл этого новшества - наказать лихачей за рискованную езду. Подрезания, игры в «шашки» в потоке, желание проучить, обогнав и резко ударив по тормозам, прижимания к заднему бамперу и попытки согнать с полосы морганием фар - это и есть опасное вождение.

Рубрика «Интервью»

Во многих заграничных странах за подобные выходки на дороге не только штрафуют, но даже сажают в тюрьму. В Приморском крае же сегодня тоже наказывают достаточно строго. Как? Об этом рассказал заместитель начальника краевой ГИБДД Юрий Колесников:

- Юрий Геннадьевич, есть такое понятие сегодня - опасная езда. Какова обстановка у нас в Приморском крае с этой ситуацией?

- Основными нарушениями правил дорожного движения, из-за которых совершаются ДТП с тяжелейшими последствиями - это превышение скорости и выезд на встречную полосу движения. Зачастую эти два понятия связаны с нарушением правил маневрирования. То есть перестроения из одной полосы в другую, из второй полосы в третью и так далее, с нарушением определённых правил. Логика здесь водителя, который совершает такие нарушения, он готов к такому перестроению и превышению скорости по сравнению с основным потоком транспортных средств. И предвидит определённую ситуацию для себя. А водитель, который двигается без нарушений в общем потоке транспортных средств, контролируя всё движение и спереди, и по зеркалам заднего вида, он, конечно же, к такому перестроению других участников не готов. И зачастую, когда водитель, двигаясь без нарушений, смотрит в зеркало заднего вида и не видит то транспортное средство, которое быстро совершает перестроение, совершает какой-то манёвр, преграждая движение этому транспортному средству или вынужден будет вернуться в свою полосу. Совершаются из-за таких действий ДТП. Конечно же, вред от этого тяжелейший и самим участникам, кто совершает подобные манёвры, как сейчас говорят в простонародье «шашки», играет на проезжей части, и, конечно же, тем участникам дорожного движения, которые не подозревают о том, что есть такие вот нарушители правил дорожного движения. Последствия, повторюсь, тяжелейшие при этом. Поэтому сегодня законодатель обратил на это внимание, самое пристальное. Есть изменения правил дорожного движения. Есть сегодня новая статья уголовного кодекса — 267 Прим.1 - это действия, повлекшие нарушения эксплуатации ТС, из хулиганских побуждений. Штрафы серьёзные там — до 300 тысяч, и вплоть до лишения свободы до 2 лет. То есть на это внимание обращается сегодня. И соответственно также обращается внимание инспекторами ДПС при несении службы на линии. Такие водители по возможности останавливаются, задерживаются, привлекаются к ответственности. Поэтому мы свою работу проводим в рамках тех полномочий, которые нам сегодня даны. Будет введена статья административного кодекса за это, будем тогда работать с этой статьёй, с этими водителями.

- Юрий Геннадьевич, а состояние аварийности за превышение скорости, выезд на встречную полосу, каково у нас?

- Сказать, что здесь превышение аварийности по сравнению с прошлым годом, я не могу, по скоростным режимам, по нарушениям правил маневрирования. Но факт того, что наносится тяжелейший вред, сами понимаете, во-первых, и скорость превышена этим водителем, выезд на встречную полосу порой совершается, для того чтобы обогнать, опередить какое-то ТС, то страдают здесь, конечно, все участники дорожного движения. И он сам, и невиновные водители, и все пассажиры, которые там находятся, потому как может быть там скорость ограничена - там и 90, и 80 может быть км/час, а водитель двигается с допустимой скоростью. Но подобное перестроение в общем потоке, интерес-то в чём у этих водителей? Для того, чтобы быстрее добраться из точки А в точку Б в плотном потоке транспортных средств. Показать так сказать своё мастерство. Хотя это очень сомнительное мастерство. Перестраиваться здесь по каким либо причинам, бравада... Для нас это нарушитель правил дорожного движения, который своими действиями влечёт совершение дорожно-транспортных происшествий. И страдают, зачастую, невинные люди. Вот, что самое обидное для нас. Здесь всплеска никакого нет, по крайней мере по Приморскому краю. То, что это является резонансными ДТП, да. Зачастую эти водители не раз привлекались к административной ответственности за подобные нарушения. В основном это нарушения скоростного режима, перестроения, выезд на встречную полосу. Многие из них лишались водительского удостоверения. Но такого всплеска по цифрам я не скажу, но количество пострадавших в этих ДТП и тяжесть последствий от этих ДТП, конечно же, очень велика. Поэтому сегодня наряды ДПС, это не только у нас, это по всей Российской Федерации, акцентировано работают с этой категорией водителей.

- Какие меры предпринимаете к так называемым стритрейсерам, которые безобразно ведут себя на дорогах?

- Для нас это такие же нарушители правил дорожного движения. Для граждан это ещё и нарушители общественного спокойствия. Здесь в рамках статей, которыми мы пользуемся, мы, конечно же, с ними и работаем, с этими водителями, со стритрейсерами, так называемыми. Это нарушение правил парковки — они собираются в определенных местах или выдвигаются в какой-то микрорайон либо на какую-то автодорогу, где проводят свои «соревнования». Либо при передвижении с одной точки в другую точку. Наряды ДПС приближаются туда и соответственно проводят свои мероприятия. Сказать, что их больше по сравнению с прошлым годом, либо с другими годами я не могу. В Приморском крае количество их большое. Но тех жалоб от граждан, по сравнению с 2012-2013 годом, их на сегодняшний меньше. Потому как всё-таки та работа, которая была проведена в те года, она послужила. И я думаю, что эти водители поняли, что, нарушая общественный покой граждан, они положительные очки не зарабатывают. Правильно Вы сказали, что совершаются ДТП также, если в черте города они начинают проводить свои маневры опасные, гонки. Это не несёт какого-то положительного эффекта, только отрицательный. И общественное мнение, и страдают люди, и они же сами страдают. Поэтому здесь мы проводим самую широкомасштабную и целенаправленную работу с этой категорией водителей. Плюс к этому мы смотрим и состояние транспортного средства - это техническое состояние, внесены ли были какие-то изменения без согласования с органами Госавтоинспекции. И, соответственно, если такие нарушения выявляются, то здесь уже принимаем меры по поводу регистрации этих транспортных средств. По аннулированию, прекращению и т. д. Поэтому с ними мы работаем повсеместно во всех населённых пунктах, где подобная проблема есть. Плюс, может быть, какие-то есть у них возможности, чтобы показать своё мастерство в официальных каких-то гонках. Они выезжают на площадки, оборудованные для подобных соревнований, для гонок. Где можно скорость свою показать и мастерство лично и возможности транспортного средства. Поэтому сегодня такой большой проблемы нет, она есть, но она не такая, как была в 2012-2013 года.

Дорога - это не место для проявления возможности своего автомобиля и своих личных качеств, как водителя. Из десяти в девяти случаях это заканчивается трагично. Трагично для самого водителя и для других участников дорожного движения. Поэтому я желаю всем участникам дорожного движения и этой категории соблюдать правила дорожного движения, уважать других участников дорожного движения. Там не хуже сидят водители, поверьте. И зачастую их мастерство намного выше, чем ваше, которое вы пытаетесь показать на людях. Резонанс огромный от этого, и резонанс очень отрицательный. Поэтому обратите на это внимание, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга.

Рубрика «Безопасность»

90% смертей на дороге происходит из-за несоблюдения правил дорожного движения. Но даже если сам водитель не нарушает, то нельзя рассчитывать на абсолютную сознательность других участников дорожного движения. И тут можно оказаться просто жертвой обстоятельств. «Торопыги», «нервяки», «шашки» и «воспитатели» на дорогах — это лишь несколько определений опасного вождения, которые сформулировали ведущие автомобильные эксперты. Сергей Нелюбин разбирался в нюансах этих определений:

«Шашки» - многократные перестроения. Один такой лихач провоцирует десятки аварийных ситуаций за единицу времени. При этом он не только сам нарушает правила, но подталкивает к этому остальных. На примере показано перестроение при интенсивном движении, красный автомобиль четыре раза за несколько секунд вклинивается в разные потоки.

Второй вид агрессивного вождения - это так называемые «нервяки» - подрезания при перестроении. Надо понимать, что любое перестроение на скорости, особенно перед новичком — стресс для него, и он будет в ужасе бить по тормозам.

«Грядки» - несоблюдение бокового интервала. Как показывает практика этим страдают, в большинстве случаев, мотоциклисты. При плотном движении транспорта они двигаются между автомобильными потоками, тем самым создавая аварийную ситуацию. Пытаясь уйти от столкновения, вполне законопослушный водитель может внезапно вильнуть в сторону.

«Воспитатели» - необоснованное резкое торможение перед другим транспортным средством. Что это значит? Обычно это происходит тогда, если Вы не уступили дорогу какому-нибудь безбашенному водителю. И он, чтобы проучить Вас, обогнав начинает резко тормозить перед Вашим автомобилем, тем самым как бы «воспитывая», что таким как он уступать. В ПДД прописано: резко тормозить запрещается, если неприменение может привести к ДТП.

«Упертый» - препятствование обгону. Это когда водитель попутного авто набирает скорость, как только вы начинаете его обгонять, из-за этого увеличивается время завершения маневра, а это значит, что вполне допустимо совершение самого страшного ДТП на трассе - «лоб в лоб».

Рубрика «Комментарий»

Доказывать, что человек водит опасно, скоро можно будет с помощью видеозаписи. Например, с видеорегистратора как полицейской, так и гражданской машины. Эти видео будут рассматривать в суде, как реальные доказательства.

К слову, сегодня для дорожных лихачей предусмотрен административный штраф, а могут даже и посадить за решетку. Об уголовной ответственности за опасную езду рассказала старший помощник прокурора Приморского края Виолетта Дорожкина:

«Понятие опасного вождения введено в ПДД в июне прошлого года, оно фактически аккумулировало в себе те маневры, которые так или иначе создавали аварийные ситуации на дорогах, возможность причинения вреда здоровью водителям, пассажирам или пешеходам, ущерба имуществу.

К таким маневрам относятся: несоблюдение дистанции от впереди идущего автомобиля, боковых дистанций, резкое торможение, намеренное препятствование обгону, перестроение в момент интенсивного движения («шашечки»), непредоставление права преимущества другому участнику движения. Почти за все такие нарушения в отдельности в КоАП предусмотрена административная ответственность. Например, за невыполнение требований ПДД уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, ответственность определена в виде штрафа - 500 руб. За нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, выражающееся в случае опасного вождения в перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, также установлен штраф в размере 1,5 тыс. руб.

Следует отметить, что ГД в 1 чтении уже принят законопроект о введении самостоятельного состава административного правонарушения за опасную езду. Кроме того, с апреля т.г. в силу вступила новая статья УК РФ (ст. 267.1), ответственность по которой предусмотрена за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Под уголовно-наказуемым деянием, совершенным из хулиганских побуждений, понимают умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода. Делая акцент на такой обязательный признак объективной стороны состава преступления как «хулиганские побуждения», законодатель тем самым устанавливает так называемый фильтр, поскольку не всякое агрессивное вождение может повлечь уголовную ответственность.

Введению названной статьи в УК предшествовали многочисленные случаи хулиганства на транспорте. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет».

Рубрика «Статистика»

Как показывает мониторинг дорожной обстановки по вине лихачей из-за опасного вождения ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия. Большинство из них, конечно, без жертв, только с материальным ущербом. Но часто есть такие ДТП автоаварии с тяжёлыми последствиями. Так с начала года на территории Приморского края из-за опасного вождения произошло 199 ДТП, в которых 21 человек погиб, из них один ребёнок, 271 получил ранения различной степени тяжести. Чаще из-за лихачей страдали люди в Уссурийске - в 28 автоавариях 8 человек получили травмы, несовместимые с жизнью, во Владивостоке - трое, в Спасске-Дальнем — 2. По одному человеку погибло в Анучинском, Михайловском, Тернейском, Шкотовском и Хорольском районах.

Если брать по видам дорожно-транспортных происшествий, то из-за опасного вождения чаще страдали при столкновении транспортных средств — 151 ДТП: 24 человека погибло, 275 получили ранения. На втором месте съезд с дороги — 33 автоаварии, 5 погибших, 40 раненых.

Рубрика «Профилактика»

Чтобы обезопасить от таких лихачей законопослушных граждан, на особо опасные участки дороги выходят инспекторы ДПС. В одном из таких рейдов побывала наша съёмочная группа:

«Одной из причин возникновения ДТП сегодня является нарушение скоростного режима. Из-за опасного вождения на дорогах страны происходит приблизительно треть всех аварий. Сегодня дорожная полиция в борьбе с нарушителями дорожного движения любителями погонять на большой скорости использует все доступные средства, в том числе и самые современные технические новинки. Новые скоростемеры - радары могут быть как стационарными, так и мобильными.

Алексей Борисов, инспектор ДПС г. Артём: «Он легко работает. Непосредственно направляем прибор на транспортное средство и он сам в автоматическом режиме фиксирует скорость. Выдаёт нам фотографию».

Мобильные скоростемеры используются сотрудниками ГИБДД для измерения и фиксации скорости непосредственно в зоне их патрулирования. Только за одну смену экипаж ДПС фиксирует до 50 нарушений.

Елена Иванова, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Если анализировать, чаще всего опасная езда характерна для молодёжи. Это бравада. Чаще всего за рулём находится парень, а рядом на пассажирском сиденье его девушка. Таким образом парень пытается показать свою силу, свою значимость на данном этапе жизни. То есть может что-то материально он не успел достичь, но вот таким поведением на дороге он пытается привлечь её внимание. И, к сожалению, у нас много таких аварий, и разбиваются в них именно девушки. Парни остаются живыми, кто находился за рулём, а девушки получают либо смертельные травмы, либо получают достаточно серьёзные увечья, остаются инвалидами».

Специалисты советуют любителям полихачить, отправится на специализированные площадки, где можно спокойно, не мешая другим, показать своё мастерство, выплеснуть адреналин.

Аркадий Романчук, участник автомобильных кольцевых гонок: «У нас начальный вид кольцевых гонок это «Тайма Так». Он открыт для любых автомобилей, и разного уровня подготовки пилотов. То есть на любом, даже настандартном автомобиле можно приехать и принять участие, там разные классы. Всё это организованно. Минимальный взнос, также можно ездить на тренировки».

Это, наверное всё идёт оттого, что человеку негде выплёскивать свой адреналин. Поэтому нужно приезжать на те же тренировки и кататься. Мне после тренировки не хочется по городу какие-то «шашки», превышение скорости.

Сотрудники госавтоинспекции считают, что борьбу с автохулиганами нужно вести всем вместе. Так в поимке лихачей ГИБДД будет полагаться на самих водителей, записи с их видеорегистраторов будут рассматриваться как доказательства фактов опасного вождения».

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Опыт многих стран показывает, что воспитание культурного участника дорожного движения занимает важное место среди других мер по обеспечению безопасности движения и достигается совместной работой ответственных за это организаций. Выбор средств воздействия зависит от возраста, образования, сферы деятельности, привычек, среды и многих других факторов, связанных с развитием человека.

«Сегодня приморские госавтоинспекторы и педагоги через обучение Правил дорожного движения воздействуют на поведение участника движения, что должно привести к уменьшению числа ДТП и повысить общую культуру дорожного движения.

Елена Иванова, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «Задача госавтоинспекции, задача образования именно с маленького возраста, начиная с детского садика, дальше уже в школе и уже в институте, привить культуру поведения на дороге».

«Дороги без опасности» - проект, который вот уже 9 лет реализуется во Всероссийском детском центре «Океан». Практическое обучение правилам дорожной безопасности здесь осуществляется не только на велосипедах, но и на настоящих автомобилях.

Елена Шуваева, начальник отдела дополнительного образования ВДЦ «Океан»: «Для ребят, которые посещают наш детский центр мы проводим занятия обучающие. В том числе по программе «Начинающий водитель», с 16-ти лет. А для ребят, которые ещё не достигли этого возраста, есть программы «Школа начинающего велосипедиста». Проводим обучающие занятия на тренажёрах, на велосипедах по правилам передвижения на дорогах».

В этот раз на профильную смену собрались 84 школьника в возрасте от 14 до 17 лет из 19 субъектов Российской Федерации. Под пристальным вниманием реальных инспекторов ГИБДД на единственном в России «Детском автодроме» они показывают свои знания и навыки по правилам дорожного движения. Так для Александры из Южно-Сахалинска ПДД стали догмой. Как вести себя на дороге, она изучает с первого класса.

Александра Пироженко, участница профильной смены «Безопасные дороги» ВДЦ «Океан», г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область: «Автомобилистом я, конечно же, хочу стать. А для чего я это делаю? Это интересно, познавательно. Да и в любом случае правила дорожного движения должны знать все абсолютно, а я просто углубляюсь в это чуть-чуть сильнее, чем другие. На соревнованиях мне нравится участвовать по этой теме. Во-первых, приезжаешь, знакомишься с новыми людьми, у тебя появляются новые друзья. А ещё у тебя появляется опыт в этом деле...»

Проведение таких слетов – это, прежде всего, прекрасная возможность для учащихся разных регионов обменяться передовым опытом работы по профилактике аварийности с участием детей и подростков, обсудить пути решения данной проблемы, а также научиться безопасно вести себя на дороге и в дальнейшем применить это у себя в регионе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]