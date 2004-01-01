Битва между "Адмиралом" и "Амуром" состоится на "Фетисов Арене"
С 26 по 30 августа во Владивостоке пройдёт школьное противостояние двух дальневосточных хоккейных команд - «Адмирала» и «Амура».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал», в течение пяти дней на «Фетисов Арене» будут проходить сражения между двумя хоккейными школами - Приморья и Хабаровского края. В них будут участвовать команды «Адмирала» и «Амура» 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения.
В субботу, 26 августа, к нам приезжает «Амур-2004». Хабаровчане привозят два состава, поэтому проведут аж по четыре игры в субботу и воскресенье против наших «Адмирала-2004» и «Адмирала-2003».
Расписание матчей:
Суббота. 26 августа
1 игра: Адмирал-2003 – Амур-2004-1 – 11.45-13.15.
2 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-2 – 13.30-15.00.
3 игра: Адмирал-2003 – Амур 2004-2 – 15.30-17.00.
4 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-1 – 17.15-18.45.
Воскресенье, 27 августа
1 игра: Адмирал-2003 – Амур-2004-1 – 09.15-10.45.
2 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-2 – 11.00-12.30.
3 игра: Адмирал-2003 – Амур 2004-2 – 12.45-14.15.
4 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-1 – 14.30-16.00.
28 августа хабаровских ребят 2004 года рождения сменят два состава «Амура-2006», которые сразятся с приморскими командами 2005, 2006 и 2007 годов рождения.
Понедельник, 28 августа
1 игра: Адмирал-2006 – Амур-2006-1 – 11.30-13.00.
2 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-2 – 13.15-14.45.
3 игра: Адмирал-2007 – Амур-2006-1 – 15.00-16.30.
4 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-2 – 16.45-18.15.
Вторник, 29 августа
1 игра: Адмирал 2006 – Амур-2006-2 – 10.00-11.30.
2 игра: Адмирал-2007 – Амур-2006-1 – 11.45-13.15.
3 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-2 – 13.30-15.00.
4 игра: Адмирал-2006 – Амур-2006-1 – 15.15-16.45.
Среда, 30 августа
1 игра: Адмирал 2006 – Амур-2006-1 – 10.00-11.30.
2 игра: Адмирал-2007 – Амур-2006-2 – 11.45-13.15.
3 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-1 – 13.30-15.00.
4 игра: Адмирал-2006 – Амур-2006-2 – 15.15-16.45.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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