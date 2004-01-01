Битва между "Адмиралом" и "Амуром" состоится на "Фетисов Арене"

С 26 по 30 августа во Владивостоке пройдёт школьное противостояние двух дальневосточных хоккейных команд - «Адмирала» и «Амура».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал», в течение пяти дней на «Фетисов Арене» будут проходить сражения между двумя хоккейными школами - Приморья и Хабаровского края. В них будут участвовать команды «Адмирала» и «Амура» 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения.

В субботу, 26 августа, к нам приезжает «Амур-2004». Хабаровчане привозят два состава, поэтому проведут аж по четыре игры в субботу и воскресенье против наших «Адмирала-2004» и «Адмирала-2003».

Расписание матчей:

Суббота. 26 августа

1 игра: Адмирал-2003 – Амур-2004-1 – 11.45-13.15.

2 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-2 – 13.30-15.00.

3 игра: Адмирал-2003 – Амур 2004-2 – 15.30-17.00.

4 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-1 – 17.15-18.45.

Воскресенье, 27 августа

1 игра: Адмирал-2003 – Амур-2004-1 – 09.15-10.45.

2 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-2 – 11.00-12.30.

3 игра: Адмирал-2003 – Амур 2004-2 – 12.45-14.15.

4 игра: Адмирал-2004 – Амур 2004-1 – 14.30-16.00.

28 августа хабаровских ребят 2004 года рождения сменят два состава «Амура-2006», которые сразятся с приморскими командами 2005, 2006 и 2007 годов рождения.

Понедельник, 28 августа

1 игра: Адмирал-2006 – Амур-2006-1 – 11.30-13.00.

2 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-2 – 13.15-14.45.

3 игра: Адмирал-2007 – Амур-2006-1 – 15.00-16.30.

4 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-2 – 16.45-18.15.

Вторник, 29 августа

1 игра: Адмирал 2006 – Амур-2006-2 – 10.00-11.30.

2 игра: Адмирал-2007 – Амур-2006-1 – 11.45-13.15.

3 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-2 – 13.30-15.00.

4 игра: Адмирал-2006 – Амур-2006-1 – 15.15-16.45.

Среда, 30 августа

1 игра: Адмирал 2006 – Амур-2006-1 – 10.00-11.30.

2 игра: Адмирал-2007 – Амур-2006-2 – 11.45-13.15.

3 игра: Адмирал-2005 – Амур-2006-1 – 13.30-15.00.

4 игра: Адмирал-2006 – Амур-2006-2 – 15.15-16.45.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]