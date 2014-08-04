Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в Приморье

В Приморье прохходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Первыми в этом году школьные принадлежности получили семьи из пострадавших от наводнения районов.

Очередной гуманитарный груз отправлен для детей Хасанского района. Сотрудники центра «Парус надежды» и многочисленные друзья учреждения смогли в короткий срок собрать для учеников района самое необходимое ко Дню знаний.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, уже дошли до адресатов почти 100 комплектов канцелярских товаров и 17 рюкзаков для первоклашек из Уссурийска и Октябрьского района. Приморский центр социального обслуживания населения (ПЦСОН) передал гуманитарные посылки для школьников в Уссурийск, Яконовку, Корсаковку, Кроуновку, Раковку.

В Уссурийске местное отделение Всероссийского общественного движения “Матери России” и благотворительного фонда “Сохрани жизнь” при поддержке местной администрации и предпринимателей помогают в сборе в школу детей из многодетных семей.

Помощь получили также семьи из сел Октябрьского района: Полтавки, Покровки и Галенок. 28 августа социальные работники планируют передать вещи к школе семьям Михайловского района.

Напомним, задача традиционной для августа благотворительной акции – сбор помощи в подготовке к школе детей из семей с небольшим достатком. Во всех филиалах ПЦСОН принимают посильные взносы от предпринимателей, коллективов предприятий и организаций, просто неравнодушных граждан.

Средства благотворителей направляют на приобретение одежды и обуви, ранцев и канцелярских товаров – всего, что необходимо ученику. Кроме того, можно помочь детям, лично доставив школьные принадлежности в любой филиал центра.

Адреса и телефоны учреждения и его филиалов в муниципальных образованиях можно найти на сайтах департамента труда и социального развития, ПЦСОН или узнать по телефону: 8 (423) 260-43-19.

По распоряжению губернатора Владимира Миклушевского, в крае также открыт официальный счет для благотворительных взносов в адрес пострадавших от наводнения. Это позволит избежать случаев мошенничества.

Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений:

УФК по Приморскому краю (КГАУСО "ПЦСОН" лс 30206У48830)

ИНН 2536133084

КПП 254301001

р/с 40601810505071000001

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК

БИК 040507001

ОКТМО 05701000001

ОГРН 1032501290194

КБК 00000000000000000180

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в назначение платежа: «Благотворительные средства пострадавшим от наводнения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]