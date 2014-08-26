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Вчера, 17:34
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Более 550 километров электросетей заменят в Приморье к началу отопительного сезона

Более 550 километров электросетей заменят в Приморье к началу отопительного сезона

Фото: Администрация ПК

Вице-губернатор Приморья Александр Юров принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения и энергокомпаний Дальневосточного федерального округа в пятницу, 25 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

По словам заместителя главы региона, на сегодняшний день подготовка к отопительному сезону – одна из важнейших задач, стоящих перед коммунальными службами Приморья.

«Основная проблема энергетического комплекса – в износе оборудования и сетевого хозяйства. И 4,5 тысяч километров электросетей края в этом году к началу отопительного сезона мы планируем заменить 560 километров, более 400 – из них уже сделаны. Кроме того, в этом году запланирован ремонт почти четырех километров магистральных тепловых сетей – на 1 августа уже заменено 2,8 километров», – сообщил вице-губернатор, подчеркнув, что все работы выполняются в срок.

Кроме того, предприятия энергетики к началу отопительного сезона приведут в порядок 238 трансформаторов и 859 километров линий электропередач.

«В преддверии отопительного сезона котельные необходимо оборудовать резервными источниками питания. На сегодняшний день в крае установлено 718 дизель-генераторов из 807. Кроме того, в ноябре планируем приобрести семь передвижных дизельных электростанций», – отметил Александр Юров.

На конец августа запасы топлива на электростанциях Приморья превышают 100%, что, по словам вице-губернатора, гарантирует готовность топливно-энергетического комплекса к прохождению отопительного сезона в штатном режиме.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в Приморье предусмотрено 3,4 миллиарда рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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