Заседание межправкомиссии РФ и Южной Кореи пройдет 4 сентября во Владивостоке - Лавров

Заседание межправкомиссии России и Южной Кореи пройдет во Владивостоке 4 сентября, накануне встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу на встрече с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

"В начале месяца мы виделись в Маниле, сегодня продолжим диалог в российской столице. Рады достигнутому уровню отношений и подтверждаем настрой на их развитие в самых разных областях, чтобы вывести весь комплекс наших связей на новый, более высокий уровень", - отметил Лавров.

"Налажен устойчивый политический диалог, принципиальное значение имела встреча наших президентов на полях саммита "двадцатки" 7 июля. Буквально через 10 дней они встретятся во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, - сказал глава МИД РФ. - Мы заинтересованы в активизации контактов по линии правительства, министерств и ведомств, конечно же, в эффективной работе межправкомиссии, заседание которой пройдет 4 сентября во Владивостоке накануне саммита".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]