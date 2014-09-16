Заседание межправкомиссии РФ и Южной Кореи пройдет 4 сентября во Владивостоке - Лавров
Заседание межправкомиссии России и Южной Кореи пройдет во Владивостоке 4 сентября, накануне встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Мун Чжэ Ина. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу на встрече с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
"В начале месяца мы виделись в Маниле, сегодня продолжим диалог в российской столице. Рады достигнутому уровню отношений и подтверждаем настрой на их развитие в самых разных областях, чтобы вывести весь комплекс наших связей на новый, более высокий уровень", - отметил Лавров.
"Налажен устойчивый политический диалог, принципиальное значение имела встреча наших президентов на полях саммита "двадцатки" 7 июля. Буквально через 10 дней они встретятся во Владивостоке на Восточном экономическом форуме, - сказал глава МИД РФ. - Мы заинтересованы в активизации контактов по линии правительства, министерств и ведомств, конечно же, в эффективной работе межправкомиссии, заседание которой пройдет 4 сентября во Владивостоке накануне саммита".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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