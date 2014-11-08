Во Владивостоке открыли часовню в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга
25 августа на Морском кладбище Владивостока состоялось открытие и освящение Мемориальной часовни. Ее участники почтили память сотрудников органов внутренних дел Приморского края, погибших при исполнении служебного долга.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, здесь можно отдать дань памяти сотрудникам полиции – мужьям, сыновьям, отцам, отдавшим свои жизни во имя добра и справедливости. Для них слова присяги «Служу России, служу Закону!» были основным мерилом жизненного пути. Встав на пути вооруженных преступников, они отвели беду от тех, кого защищали.
Николай Афанасьев выразил благодарность всем, кто принял участие в возведении часовни, и выразил надежду, что она станет местом получения духовной поддержки.
Полицейские возложили цветы к захоронениям погибших сотрудников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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