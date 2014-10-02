В Москве анонсировали встречу Путина и Мун Чжэ Ина во Владивостоке

Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва считает, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина принесет результаты, в частности по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление она сделала в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Я рассчитываю, что наши президенты углубленно обменяются мнениями по всему спектру нашего сотрудничества и обязательно встреча на полях Восточного экономического форума даст очень хороший результат не только по международной проблеме на Корейском полуострове, но и по двустороннему сотрудничеству", - сказала министр.

Она также отметила, что во всех областях сотрудничества развиваются тесные контакты на разных уровнях, подчеркнула успех межпарламентской встречи, а также налаживание тесных контактов по линии правительства. Кан Гён Хва находится в Москве со первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]