В Москве анонсировали встречу Путина и Мун Чжэ Ина во Владивостоке
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва считает, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина принесет результаты, в частности по вопросам урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое заявление она сделала в пятницу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Я рассчитываю, что наши президенты углубленно обменяются мнениями по всему спектру нашего сотрудничества и обязательно встреча на полях Восточного экономического форума даст очень хороший результат не только по международной проблеме на Корейском полуострове, но и по двустороннему сотрудничеству", - сказала министр.
Она также отметила, что во всех областях сотрудничества развиваются тесные контакты на разных уровнях, подчеркнула успех межпарламентской встречи, а также налаживание тесных контактов по линии правительства. Кан Гён Хва находится в Москве со первым рабочим визитом в качестве министра иностранных дел.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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