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Вчера, 18:10
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В Приморье построят центр помощи бездомным животным

В Приморье построят центр помощи бездомным животным

Фото: primorsky.ru

Ветеринарный кабинет, 40 больших вольеров для собак и комнаты для кошек – проект центра помощи бездомным животным одной из некоммерческих организаций (НКО) Приморья Фонда «Умка».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, на протяжении многих лет активисты центра бескорыстно спасают бездомных животных. За восемь лет специалистами фонда их спасено более 700.

«Ежемесячно под опекой фонда находятся более 100 питомцев, которых надо лечить и кормить», – рассказывают активисты фонда, которым пока приходится содержать животных в своих квартирах или арендованных помещениях.

В этом году фонд приобрел 25 соток земли под строительство будущего реабилитационного центра, где смогли бы содержать всех животных.

«Задуманный нами центр реабилитации и временной передержки сможет вместить 45 собак и 145 кошек. Мы планируем установить здесь 40 больших вольеров, отдельную площадку для работы кинолога, зоны выгула для собак. На территории также панируется возвести двухэтажное строение с ветеринарным кабинетами и комнатами с вольерами для кошек», – рассказали они.

Сбор средств на реализацию проекта производится с помощью краундфандинга на платформе planeta.ru.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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