Во Владивостоке пройдет четвёртый этап фестиваля уличных танцев «Street air»

Набережная Спортивной гавани Владивостока сегодня, 27 августа, вновь объединит любителей танцевать: здесь пройдет четвертый, заключительный этап фестиваля уличных танцев «Street air-2017».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, на этом этапе будет определен очередной победитель. А уже в сентябре во время заключительных выступлений будет названо имя лучшего танцора сезона. Он станет обладателем сертификата от администрации и специального приза от партнера акции – агентства «Стандарту.нет».

То, что станет главным призов фестиваля в этом году, пока держится в секрете. В прошлом году победитель получил возможность стать участником кастинга шоу «Танцы» телеканала ТНТ в Москве.

Начало выступлений 27 августа – в 17.00. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]