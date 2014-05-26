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Во Владивостоке пройдет четвёртый этап фестиваля уличных танцев «Street air»

Во Владивостоке пройдет четвёртый этап фестиваля уличных танцев «Street air»

Фото: Администрация г. Владивостока

Набережная Спортивной гавани Владивостока сегодня, 27 августа, вновь объединит любителей танцевать: здесь пройдет четвертый, заключительный этап фестиваля уличных танцев «Street air-2017». 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, на этом этапе будет определен очередной победитель. А уже в сентябре во время заключительных выступлений будет названо имя лучшего танцора сезона. Он станет обладателем сертификата от администрации и специального приза от партнера акции – агентства «Стандарту.нет».

То, что станет главным призов фестиваля в этом году, пока держится в секрете. В прошлом году победитель получил возможность стать участником кастинга шоу «Танцы» телеканала ТНТ в Москве.

Начало выступлений 27 августа – в 17.00. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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