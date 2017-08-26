В Приморье пропавшую девушку нашли на вторые сутки

Волонтеры прекратили поиски Ким Екатерины, 2001 г.р. из села Достоевка Яковлевский район Приморского края, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на паблик Примпоиск.

Ранее сообщалось,что 16 летняя девушка 25.08.2017 г. ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 27 августа на паблике Примпоиск появилась информация,что девушка обнаружена живой.





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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]