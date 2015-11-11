Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на приморской трассе
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl, лобовое столкновение двух автомобилей произошло перед Анучино.
По предварительной информации, водитель Toyota Carina ED выехал на встречную полосу, где врезался Toyota Vits.
Пострадавших увезли на скорой, один из них находится в тяжелом состоянии.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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