Дорогу к «Штыковским прудам» отремонтируют
Сотрудники "Примавтодор" ведут работы по капитальному ремонту на трассе Штыково–Ивановка–Реттиховка. Работы идут в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в настоящий момент сотрудники проводят выемку пучин в районе пятого километра трассы. По контракту будут отремонтированы первые 10 километров дороги от Штыково. Начинаем с выемки пучин, ведем засыпку их скальным грунтом, затем приступим к асфальтированию.
Всего в программу ремонта дорог Владивостокской агломерации в этом году вошли 137 объектов на общую сумму почти 1,5 миллиарда рублей: 625 миллионов – федерального, 720 миллионов – краевого, 97 миллионов рублей – местных бюджетов.
Напомним, Приморский край вошел в число 38 субъектов РФ, выигравших грант на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги», предполагающего модернизацию дорожной сети четырех муниципальных образований Владивостокской агломерации. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитана до 2025 года. Предполагается, что до 2020 года в нормативное состояние во Владивостокской агломерации должно быть приведено не менее 80% автомобильных дорог.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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