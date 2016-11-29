Губернатор Приморья дал сутки на исправление ситуации с выплатами пострадавшим от наводнения

Владимир Миклушевский подверг критике работу глав пострадавших от наводнения районов с теми гражданами, которые могут получить выплаты только через суд. Глава региона дал сутки на исправление ситуации. О том, как идёт этот процесс организован на местах, Губернатору Приморья доложили на заседании краевой комиссии по ЧС в понедельник, 28 августа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день в пяти муниципалитетах 824 пострадавших могут получить компенсации за ущерб только по решению суда.

«Это 289 человек, которые могут претендовать на федеральные выплаты, и 535 человек – на краевые. Более 400 заявлений уже отработаны специалистами, документы направляются в суды», – уточнила руководитель ведомства.

Лилия Лаврентьева добавила, что главам муниципалитетов направлены формы заявления для граждан, которые нужно заполнить для обращения в суды.

По информации глав пострадавших муниципалитетов, основная работа сейчас ведётся именно по проблемным пострадавшим. Однако, только в Октябрьском районе собрано 100% заявлений от жителей, которые собираются обратиться в суды.

Владимир Миклушевский остался недоволен темпами и организацией работы по оформлению документов для этой категории граждан и дал сутки на исправление ситуации.

«У нас 824 таких пострадавших, чуть больше 400 человек вы отработали, когда собираетесь заниматься остальными? Да и с теми, кто заполнил необходимые документы, тоже нет ясной картины, кто из них обратился в суд, нужна ли им какая-то помощь. Многие в судах не бывали, не знают, что там говорить. Помочь им – ваша задача. Вы не просто собирайте данные, а руководите процессом, пока в этом направлении я этого не вижу», – заявил глава региона.

Губернатор поручил директору правового департамента Светлане Мех направить сегодня в пострадавшие районы специалистов ведомства для помощи населению в заполнении заявлений в суд и юридических консультаций.

«В каждый район отправляйте по юристу, главы обеспечат их транспортом, рабочими местами, и в течение суток работа с данной категорией граждан должна быть завершена», – подчеркнул Владимир Миклушевский, добавив, что все положенные выплаты людям необходимо получить максимально быстро.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже 13 распоряжений Администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели направлено более 100 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.

Выплаты получили почти 14 тысяч человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 миллиона рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]