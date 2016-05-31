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В Приморье приходит осенняя прохлада

В Приморье приходит осенняя прохлада

Фото: Vesti.ru

Большую часть наступившей недели погодные условия в Приморском крае будут носить неустойчивый характер. Над краем пройдет серия фронтальных разделов. В ближайшие сутки в отдельных районах края сохранятся кратковременные дожди с грозами, усилится ветер. За фронтом вторгнется очередная порция холода, температурный фон понизится. Фон ночных температур составит +2…+10 °C, лишь на побережье будет теплее, +11…+16 °C. Днем от +18 °C до +23 °C, на северо-востоке +12…+17 °C. Лишь к концу рабочей недели дожди пойдут на убыль, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке в предстоящие дни ожидается погода с переменной облачностью. Во вторник в краевом центре осадков не ожидается. Ветер сильный. Температура ночью +12…+14 °C, днем +19…+21 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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