Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Приморье
В районе 694 км автодороги А 370 «Уссури» водитель "Тойота Премио", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной "Тойота Хайлюкс Сурф". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, пассажир внедорожника.
По факту ДТП проводится проверка.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
27.08.2017 Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на приморской трассе
-
10.10.2016 Жуткое лобовое столкновение двух авто произошло на трассе в Приморье
-
31.05.2016 Тяжелое "лобовое" ДТП произошло на трассе А-181 в Приморье: есть погибшие и пострадавшие
-
05.11.2015 На шаморовской трассе в пригороде Владивостока столкнулись три автомобиля
-
17.07.2015 Массовая авария в пригороде Владивостока привела к образованию пробки в сторону города
-
09.06.2014 На трассе Хабаровск – Владивосток столкнулись «КАМАЗ» и трицикл
Добавить комментарий