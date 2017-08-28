Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Приморье

В районе 694 км автодороги А 370 «Уссури» водитель "Тойота Премио", не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной "Тойота Хайлюкс Сурф". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, пассажир внедорожника.

По факту ДТП проводится проверка.

Публикация от 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) Авг 27 2017 в 8:05 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]