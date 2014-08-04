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Анонс на 29 августа

29 августа в 10.00 во Фрунзенском районном суде г. Владивостока (Пограничная, 6) – суд над бывшим руководителем Приморкрайстроя и и АО «Наш дом – Приморье» Сергеем Запорожцем.

29 августа в 10.00 в средней школе №83 Владивостока пройдет конференция «Профессиональное педагогическое сообщество как субъект развития системы образования города Владивостока».

29 августа с 10.00 до 16.45 в КСК «Фетисов Арена» продолжатся соревнования между ХК «Амур» и Адмирал» 2006 года рождения.

29 августа – День подразделений специального назначения внутренних войск МВД России.

29 августа - Международный день против ядерных испытаний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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