Через несколько дней стартует учебный год. В Арсеньеве учителя проведут совещание и мастер-классы, а перед этим не только готовят оформление своих аудиторий, но и пересматривают подходы и методы образования.

Первая школа в Арсеньеве — она и по некоторым позициям в образовательном городском и даже краевом процессе тоже в лидерах. Учитель начальных классов Елена Лубенская меняет подход. Если раньше она успешно внедряла методы Дубинина и среди ее выпускников половина класса потом становилась золотыми медалистами, то теперь она по новому государственному стандарту учит в начальной школе. Отсюда и лозунги на стене: «Сегодня – это твое завтра», «Не важно, чему ты учишься, важно, что учишься для себя». К тому же Лубенская в этом году поступила в аспирантуру, что говорит и о требовательном подходе учителя к самому себе. И карта мира на всю стену появилась здесь тоже не случайно.

Елена Лубенская, учитель начальных классов: «Каждый урок математики, окружающего мира или русского языка привязан к карте мира. Мы говорим о странах и континентах, об океанах. Мы говорим о планете Земля. Это и цифры, и значения, и столицы, и названия, чтобы ребята знали свою планету».

Новый государственный образовательный стандарт по всей стране в этом году переходит на седьмой класс, а в этой школе и еще двух пилотных городских знания с опережением получат восьмиклассники. Учитель теперь не просто наставник, он друг, который наблюдает и помогает ученику самому с помощью книг, интернета, гаджетов найти нужную информацию.

Марина Захарьящева, директор школы №1: «У них выбор профессий будет не только осознанный. Сейчас дети подают документы в три вуза на пять специальностей, они будут подавать также в три вуза, но по одной специальности».

Ольга Кожевникова – победитель краевого родительского конкурса «Любимый педагог». Она преподает русский язык и литературу, а также отвечает за профессиональный рост своих коллег. Семинары, курсы вживую и дистанционно. Если не полностью, то по крупицам каждый год учителя вносят что-то новое в свою программу обучения. Кожевникова объясняет свой успех родительского признания.

Ольга Кожевникова, учитель русского языка и литературы: «Если по-научному, это гуманная педагогика Амонашвили. Добрые, теплые отношения между родителями, детьми и учителями. Иначе результата никакого не будет. Насколько ты будешь понимать и любить их, настолько они будут понимать и любить тебя».

Среди рабочих, которые пришли помочь оформить класс, тоже есть папы. У Алексея Бабинцева двое детей, пока ходят в садик. Старшему в школу через год. Выбор места учебы практически предопределен.

Алексей Бабинцев, рабочий: «Учитель добрый. Видно, что старается для класса, для школы. И хорошие отзывы о ней».

С трепетом ожидают нового учебного года и родители, и дети, и педагоги. Второклассники этой школы будут учиться по новой программе «Город профессий». На днях двое учителей поедут за литературой и методичками в краевой центр на обучение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]