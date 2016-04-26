Проект «Литературная ходилка» организован в детской краевой библиотеке. Видеорепортаж Ольги Катренко
Оригинальный пикник устроили сегодня в детской краевой приморской библиотеке. Газон с клумбами из подушек там развернули прямо между полок, чтобы удобнее было собирать литературные баллы. Об одной из самых интересных станций большого читательского проекта — далее.
Она приходит первой, маленькая читательница по имени София. И моментально погружается в сказку Тамары Крюковой. Имя современного детского писателя ей давно знакомо. Но книжку о «блестящей галоше с правой ноги» девочка открывает впервые.
Полка большого читательского проекта «Литературная ходилка» к этапу под названием «Пикник» проходит «перевооружение». На лучших, самых заметных местах, теперь книги трех современных детских авторов. Короткие смешные истории Артура Гиваргизова перелистывает наша героиня. А нас интересует рыжая обложка с удивительным зверьком.
Наталья Полянская, главный библиотекарь ПКДБ: «Это книга Стаса Востокова — «Остров, одетый в Джерси». Всегда любил читать Даррелла и даже написал Дарреллу письмо. А Даррелл пригласил поработать его на острове Джерси...»
«Галоша» и Крюкова, Востоков и «Джерси» — запоминают пробегающие мимо конкурсанты. Вдруг пригодится! Но станция «Пикник» начинается вовсе не с викторины.
Мяч снимает лишнее волнение. Тогда и вступают в дело корзинки, полные литературных заданий. Первое, что нужно сделать, — определить имя писателя по биографии. И тут в помощь сомневающимся стенд с новинками.
- Человек, который был на острове Джерси, у него книжка есть про остров Джерси.
- Востоков?
- Точно!
Теперь вместе с Мишей Коваленко соединяем части названий рассказов и сказок.
Их учат внимательности. Титульный лист любой книги подскажет имя писателя, а предпоследний — его отчество.
- Ты у нас очень догадливый. И ты справишься с ним!
А это уже настоящая рулетка — найти для каждой из книжек правильный список героев. Столько всего их прочитано за лето! Как бы не перепутать?
Елена Кулинок, директор ПКДБ: «Ну, естественно, мы хотим, чтобы дети прочитали самые интересные, самые любимые книги. И наши интересные, и про которые еще не знают взрослые. Мы всегда ищем такие приемы — прием игры».
Итоги большого библиотечного проекта подведут на общем сборе юных книголюбов 17 сентября. Победителем станет тот, кто наберет за оставшиеся дни самое большое количество читательских баллов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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