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Девять улиц и два переулка получили наименования во Владивостоке

Девять улиц и два переулка получили наименования во Владивостоке

Решение о наименовании девяти улиц и двух переулков, возводимых в районе бухты Новик острова Русский, принято на очередном заседании комиссии по городской топонимике. Затем новые названия были закреплены специальным постановлением. Улицы Михаила Щербакова, Николая Матвеева, Николая Асеева, Шкиперская, Адмиральская, Капитанская, Студенческая, Архитектурная, Литературная, а также переулки Поэтический и Живописный теперь есть на острове Русском.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города Владивостока, часть названий увековечивает имена писателя и фотографа Михаила Щербакова, журналиста, писателя, поэта, краеведа, автора первой книги по истории Владивостока Николая Матвеева, поэта и сценариста Николая Асеева. Другие связаны с морской тематикой, всегда актуальной для Владивостока, а также с литературой и архитектурой, что отражает деятельность Дальневосточного федерального университета. К слову, несколько наименований были предложены преподавателями ДВФУ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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