Стало еще на одного меньше. Амурских тигров, которых всего около 500 особей, охраняют на государственном уровне. Но ни огромные штрафы, ни лишение свободы не останавливают браконьеров. В Дальнереченске начался очередной суд над теми, кто решил подзаработать на убийстве редкой дикой кошки.

На скамье подсудимых четверо. Трое охотились на полосатого хищника. Четвертый пытался выгодно продать тигриную шкуру. Смерть благородного зверя оценили в 3,5 млн рублей. Говорят, были вынуждены пойти на такое преступление:

Иван, обвиняемый: «Жизнь предложила! Лежала шкура, лежала. Жизнь предложила так поступить. Ни работы, ничего нету».

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Процесс сбыта проходил под контролем правоохранителей. А сам продавец был непосредственно задержан сотрудниками полиции на месте преступления».

Тигра убили в лесу недалеко от села Малиново Дальнереченского района. Прямо на месте браконьеры сняли шкуру с хозяина тайги. Хотели решить свои материальные проблемы, но убийство редкой дикой кошки принесло несопоставимо больше неприятностей.

Елена Телегина, старший помощник прокурора Приморского края: «Санкция данной статьи предусматривает различные наказания. В том числе лишение свободы на срок до 3 лет».

Чтобы увеличить тигриную популяцию, от государства и зоозащитников требуется много сил и финансовых затрат. А чтобы сократить число полосатых хищников, достаточно всего одной пули. На черном рынке готовы покупать все — шкуры, когти, кости. Немудрено, что таких уголовных дел расследуется все больше и больше. В 2015 году слушалось два судебных процесса по убийству тигров. Годом позже — четыре. А в 2017 уже рассматривается семь подобных дел.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]