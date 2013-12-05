В Приморье готовят «под топор» леса в местах обитания амурского тигра
Экологи и жители Тернейского района Приморья обеспокоены передачей в рубку водоохранных лесов в районе реки Единки. Они обратились в администрацию Приморского края с просьбой исключить данный лот из аукциона.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-секретаря Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Елены Старостиой, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru открыт аукцион на право аренды лесного участка площадью 31985 га, находящегося в Самаргинском участковом лесничестве Тернейского лесничества Приморского края, с целью заготовки древесины.
Данный лот аукциона подразумевает передачу в аренду защитных лесов (более 80% от площади лесного участка), которые представляют собой нерестоохранные полосы лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб реки Единки и её притоков. Также на участке расположено большое количество выделов, имеющих статус особо защитных участков леса (ОЗУ «участки леса на крутых горных склонах» – 6114 га), а часть его входит в планируемую охранную зону национального парка «Бикин».
Угроза рубок крайне волнует жителей Тернейского района, которые бояться потерять нерестовую реку и считают, что даже выборочная рубка водоохранной зоны может привести к печальным последствиям – снижению численности диких зверей и нерестовых видов рыб. Они обратились в Амурский филиал WWF России с просьбой помочь отменить аукцион на право аренды этого участка.
Именно защитный каркас лесов удерживает паводковую волну и уменьшает силу наводнений, частота и ущерб от которых на Дальнем Востоке возрастает год за годом. Такие леса предотвращают эрозию почв, обеспечивают людей чистой питьевой водой, сохраняют стабильность популяций животных и рыб, в том числе краснокнижных. Именно поэтому WWF России, вместе с жителями Тернейского района, обеспокоенные передачей в аренду лесного участка в водоохранной зоне реки Единки, даже несмотря на то, что проведение аукциона имеет под собой законные основания, обратились в департаменту лесного хозяйства Приморского края с просьбой сохранить защитные леса и исключить данный лот из планируемого аукциона.
Помимо промысловых видов животных и рыб, важных для выживания людей в этих труднодоступных таежных местах, леса реки Единки – родной дом амурского тигра.
«В ходе последнего учета амурского тигра в 2015 году в бассейне реки Единки было зафиксировано несколько самок тигра. Если учесть размеры данной территории, можно сказать, что она представляет собой наиболее важные местообитания для репродукции этого редкого хищника, и рубки неизбежно приведут к их деградации», – комментирует Алексей Костыря, старший координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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