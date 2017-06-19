Все моногорода Приморья – участники приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

Почти 50 придомовых территорий отремонтируют в девяти моногородах Приморья в этом году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, всего участниками программы стали 58 городов и поселков края, в их числе и моногорода: Дальнегорск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Лучегорск, Светлогорье, Ярославкий, Восток, Новошахтинский и Липовцы.

До конца года в моногородах Приморья отремонтируют 47 придомовых территорий, все оставшиеся дворы приведут в порядок в последующие пять лет – именно на такой срок рассчитана программа. Кроме того, в Дальнегорске, Арсеньеве и Спасске-Дальнем благоустроят городские парки. Сейчас муниципалитеты заключают контракты с подрядчиками, и уже в сентябре начнутся все работы.

Помимо этого, в Лучегорске в рамках проекта отремонтируют пешеходную зону на улице Общественный центр, в Светлогорье в 1-м микрорайоне построят спортивную площадку, в поселке Восток – приведут в порядок площадь Победы, стелу «Восток – поселок металлургов» и прилегающую к ней территорию, а также пешеходную зону автомобильного моста на улице Дымова.

Историческая аллея с памятниками участникам Великой Отечественной войны появится в Новошахтинском, а в Липовцах приведут в порядок территорию центрального парка на улице Ленина. Уличную сцену, урны и лавочки установят около дома культуры в Ярославком, в Арсеньеве преобразится сквер в честь 25-летия города.

По словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, только на старт проекта в этом году в муниципалитеты направлено более 470 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Еще 20 миллионов рублей предусмотрели муниципалитеты на условиях софинансирования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]