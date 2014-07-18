Известные актеры театра и кино встретятся с жителями Приморья

Твоческие вечера с известными российскими актерами театра и кино пройдут с 4 по 14 сентября во всех 34 муниципалитетах Приморского края в рамках XV Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого». В этом году семь звезд проедут по шести маршрутам и расскажут жителям Приморья о своем творчестве, а также ответят на вопросы зрителей. Встречи будут проходить в городских дворцах и домах культуры, сельских клубах, кинотеатрах, школах, библиотеках, детских школах искусств, военных училищах, колледжах, воинских частях. Жители края смогут побывать на бесплатных концертах, пообщаться с артистами, сфотографироваться на память и взять автографы.

Первый маршрут с 4 по 8 сентября представляет Игорь Письменный с творческим вечером «Маленькие этапы большого пути», в программе которого: стихи, проза, веселые истории из жизни, песни, анекдоты, ответы на вопросы зрителей.

В рамках второго маршрута в села Анучино, Яковлевка, Черниговка, Михайловка и города Арсеньев и Большой Камень с песнями, рассказами о творческом и жизненном пути приедет актер Юрий Беляев. Как рассказал актер, беседа пойдет «о личном, и не только…».

Истории со съемок и ответы на вопросы зрителей, а также свою музыкальную программу на третьем маршруте представит звезда сериала «Тайны следствия», известный зрителям в роли майора Винокурова, Сергей Барышев. Встречи пройдут в поселке Шкотово, селах Лазо, Владимиро-Александровское, городах Находка, Партизанск, ЗАТО Фокино.

С 10 по 14 сентября, в рамках четвертого маршрута, актер Александр Носик, проведет творческий вечер в домах культуры поселков Кировский, Смоляниново, Лучегорск, селах Веденка и Новопокровка, а также в Дальнереченске. Актер исполнит песни из кинофильмов, а также прочтет стихи русских и зарубежных поэтов.

Диалог о творческом и жизненном пути, а также стихи и песни в исполнении известного актера Сергея Колесникова, можно будет услышать на вечере «Моя история» в поселке Новый, Славянка, селе Спасское и городах Спасск-Дальний, Лесозаводск, Уссурийск. Здесь актер проведёт шесть встреч.

По еще одному маршруту отправятся сразу два актера: Евгений Горчаков и Анна Комкина. Вместе они проведут творческий вечер «Вся наша жизнь – ИГРА!» в поселке Пограничный, селах Покровка, Хороль и Камень-Рыболов, городах Уссурийск и Владивосток.

Все желающие смогут посетить звездные творческие вечера бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]