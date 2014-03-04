Центральный Сихотэ-Алинь в Приморье вошел в ТОП-10 самых популярных российских природных объектов

Аналитическое агентство ТурСтат выявило десять самых популярных у туристов достопримечательностей России, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ТОП-10 попала и центральная часть Сихотэ-Алиньского хребта, расположенная на территории Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, рейтинг составлен аналитическим агентством в рамках проведения Года экологии в России. Главным критерием отбора стала востребованность природных достопримечательностей и объектов страны, включая национальные парки и заповедники, у российских и иностранных путешественников.

Центральный Сихотэ-Алинь в Приморье, гостями которого по итогам 2016 года стали более трех тысяч человек, занял одну из лидирующих строчек списка. На территории хребта расположены Сихотэ-Алиньский биосферный заповедник, площадь которого составляет более 400 тысяч гектаров, и биологический (зоологический) заказник «Горалий», находящийся на побережье Японского моря. Уникальность этих земель состоит в том, что на них сосуществуют представители манчжурских, южных, охотских и северных экосистем. Здесь можно увидеть скалистые берега морского побережья, а также ряд плато, хребтов и горных массивов. Главный обитатель этих мест – амурский тигр. Сохранение этого редкого вида кошек относится к задачам государственной важности.

Центральный Сихотэ-Алинь включен в число природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году.

Также в ТОП-10 российских объектов ЮНЕСКО, обладающих наибольшей туристской привлекательностью, вошли озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), «Золотые горы Алтая» (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), «Вулканы Камчатки» (Камчатка), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Девственные леса Коми» (Коми), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]