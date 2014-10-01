Суд изменил наказание экс-директору «Приморкрайстроя» с реального срока на условный

Приморский краевой суд во вторник заменил реальный срок лишения свободы бывшему руководителю Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморья (КППК «Приморкрайстрой») Сергею Запорожцу на условный.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор С. Запорожцу. Наказание в виде 2,5 лет в колонии заменено на условное, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс - Дальний Восток».

Напомним, в июле Сергей Запорожец признал вину в предъявленном ему обвинении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Фрунзенский районный суд приговорил С. Запорожца к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил его на два года права работать в муниципальных и государственных учреждениях.

Как установлено в судебном заседании, подсудимый с августа по декабрь 2015 года, используя свои служебные полномочия директора, действуя из корыстных побуждений, дал указание подчиненным заключить договоры от имени КППК «Приморкрайстрой» на осуществление работ, выполнение которых не входило в обязанность возглавляемой им дирекции. Работы предусматривались договором об освоении территории Снеговой Пади, заключенным с ООО «Малиновый слон», которым руководила его дочь. В результате от имени «Приморкрайстроя» были незаконно заключены и оплачены договоры на сумму свыше 1,8 млн рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Запорожец признал вину в полном объеме и полностью возместил ущерб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]