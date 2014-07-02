Энергетики увеличили число отключений потребителей Владивостока от электроснабжения из-за долгов

"Дальэнергосбыт" (филиал ПАО "Дальневосточная энергетическая компания", ДЭК) увеличил количество отключений потребителей от электроснабжения в связи с ростом долгов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу энергокомпании, на начало июля общая сумма задолженности жителей Владивостока перед энергетиками составила 376 млн рублей.

В течение двух месяцев около 4 тыс. недобросовестных потребителей уже лишились электроснабжения.

С начала 2017 года Владивостокский РКЦ "Дальэнергосбыта" приостановил подачу энергоресурса в дома и квартиры около 6 тыс. потребителей, чей долг превысил два норматива оплаты. После введения ограничительных санкций они оплатили 20 млн рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]