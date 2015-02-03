Еще 12 автобусов переданы учреждениям культуры Приморья
Современные 25-местные ПАЗы отправились в Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Находку, Спасск-Дальний, Уссурийск, ЗАТО Фокино, Надеждинский и Шкотовский районы. На их закупку из краевого бюджета направлено 38 миллионов рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, автобусы для учреждений культуры получили еще 12 муниципалитетов Приморья. Таким образом, собственный транспорт для гастролей теперь есть в каждом городе и районе края.
Новые автобусы станут для муниципалитетов приятным подарком к наступающему празднику – Дню работника культуры, который отмечается в России 20 сентября.
Отметим, автобусы закуплены за счет средств краевого бюджета. Первые 22 автобуса были приобретены в 2015-2016 годах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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