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«Вести: Приморье»: Зачем удэгейские охотники расставляют фотоловушки в нацпарке «Бикин»?

Удэгейские охотники, которые, кроме всего прочего, теперь и штатные сотрудники национального парка «Бикин», расставляют фотоловушки и делают это без отрыва от подготовки к будущему охотсезону. Именно сейчас наступает ответственное время, когда охотникам нужно завезти топливо и продовольствие, проверить, не разорили ли зимовье медведи. В этом году ловушки нацпарка собрали богатый урожай кадров. В объектив попало множество самых разных обитателей тайги, но самые главные, конечно же, — тигры. Сколько полосатых кошек запечатлели фотоловушки, расскажем в итоговом выпуске программы «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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