Более 550 заявлений подготовлено в приморские суды на компенсацию ущерба от наводнения

Пострадавшие от наводнения приморцы, которые могут получить выплаты только по решению суда, подготовили уже 566 обращений. Об этом доложили губернатору Приморья Владимиру Миклушевскому на заседании краевой комиссии по ЧС во вторник, 29 августа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, основной объём выплат пострадавшим от наводнения уже практически завершен, выплаты получили почти 90% граждан. Сейчас работа сотрудников ведомства и местных администраций сосредоточена на тех гражданах, которым требуется судебное решение для получения компенсаций.

На сегодня подготовлено в суды 566 пакетов документов, 71 заявление уже передано в судебные инстанции. Всего сейчас в персонифицированной базе департамента числится 823 гражданина, которые могут претендовать на выплаты только по решению суда. Окончательная цифра таких пострадавших с учётом данных муниципалитетов может превысить тысячу человек.

Основной причиной, по которой до сих пор не охвачены все пострадавшие, которым нужно судебное решение для получения компенсаций, специалисты называют сложность с уведомлением граждан.

Есть и такие пострадавшие, которые не намерены обращаться в суды за компенсациями по разным причинам. Например, кто-то из членов семей уже получил выплаты, некоторые вообще самовольно заняли земельные участки.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.

Глава региона Владимир Миклушевский подписал уже 17 распоряжений администрации Приморского края о предоставлении выплат гражданам из средств краевого бюджета – на эти цели направлено почти 123 миллионов рублей. 12 августа пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей направлены Правительством РФ.

Выплаты получили более 14 тысяч человек в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе на сумму 482 миллиона рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]