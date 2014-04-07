Рис и сою с пестицидами и никелем выращивали в Приморье
В Ханкайском районе сотрудники управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявили заражение плодородного слоя земли пестицидами. За порчу земель сельскохозяйственного назначения должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, на двух участках площадью 104,7 га и 152,8 га, где выращивались рис и соя, специалисты отобрали образцы почвы. Их направили для извучения в ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория». Проведенные испытания показали, что в почве содержался химикат С-металахлор с превышением нормы более чем в 3 раза (0,065 мг/кг при норме в 0,02 мг/кг), а также установлено превышение предельно допустимой концентрации тяжелого металла никеля (52,00 мг/кг при норме в 40,0 мг/кг). Это значит, что продукция, выращенная на участке, могла представлять опасность для здоровья людей. За порчу земель сельхозназначения предприятие выплатит штраф.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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