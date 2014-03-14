«Русфонд» совместно с ГТРК «Владивосток» собирает средства на лечение четырнадцатилетней Наташи Лукериной. У девочки врожденный порок сердца, она уже перенесла множество операций. Сейчас её жизнь сможет поддержать дорогостоящий аппарат. У коррекционной школы-интерната, где сейчас живет Наташа, таких средств нет. Желающим помочь сироте собрать эту сумму, достаточно отправить SMS-сообщение со словом «дети». Стоимость - 75 рублей. Внести свой вклад можно и через сайт «Русфонд.ру».

Не бегать, не поднимать тяжести и не переутомляться. Наташе Лукериной противопоказаны все физические нагрузки. В школе-интернате, где девочка постоянно в окружении сверстников, это почти невозможно.

Наташа Лукерина, воспитанник КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями г. Артёма»: «Когда я бегаю или прыгаю, у меня одышка, мне становится жарко, быстро устаю».

У Наташи врожденный порок сердца. Болезнь обнаружили еще в роддоме, однако лечением занялись, только когда девочке было 9 лет, уже в детском доме. После этого - многочисленные обследования, переезды и операции.

Наташа Лукерина, воспитанник КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями г. Артёма»: «В 10 лет я приехала сюда. Потом я еще ездила во Владивосток, Новосибирск, еще в Хабаровске мне делали операцию».

Симптомы болезни — плаксивость, капризность и сонливость. Однако на Наташу это не похоже. Жизнерадостная и общительная, она любит помогать взрослым, проводить время с друзьями и учиться.

Ольга Зонина, учитель КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями г. Артёма»: «Медицинское заключение - это медицинское заключение, но когда она приходит на уроки швейным делом, может быть она забывается, может быть отвлекается, она увлекается работой. У нее получается не очень, но она очень старается. Может быть не получается потому, что она много времени проводит в больницах».

Сейчас Наташа живёт и учится в школе-интернате для детей-сирот. Обследование выявило у девочки отставание в физическом, интеллектуальном и психическом развитии. Состояние подростка остается стабильно тяжелым из-за сердечной недостаточности и высокой лёгочной гипертензии.

Марина Казакова, медработник КГОБУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями г. Артёма»: «Девчонка действительно больная. Вы же видите, ей 14 лет, она такая малипусенькая - ребенок, который может умереть в любую минуту».

По жизненным показаниям Наташа нуждается в длительной терапии препаратом «Траклир». Всего четыре упаковки — на полгода лечения стоят свыше 500 тыс. рублей. В перечне необходимых медикаментов, которые могут бесплатно выдавать инвалидам, «Траклира» нет, поэтому помочь собрать неподъемную для интерната сумму можете вы. Для этого достаточно отправить SMS-сообщение со словом «дети». Стоимость — 75 рублей. Внести свой вклад можно и через сайт «Русфонд.ру».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]