Благотворительный забег временно ограничит движение на о. Русский
В среду, 6 сентября, на острове Русский в рамках III Восточного экономического форума пройдет благотворительный забег в защиту редких видов животных. В этой связи будет временно ограничено движение и парковка по автомобильной дороге поселка Канал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Торжественное открытие мероприятия, его старт и финиш пройдут на автомобильной дороге в районе школы № 5 (поселок Канал, 29). Время проведения мероприятия - с 6 до 10 часов, старт всех участников забега запланирован на 7 часов 30 минут.
В связи с проведением забега с 6 до 10 часов 6 сентября будет ограничено движение и парковка транспорта по автодороге поселка Канал от дома № 29, строение 2, на 2500 метров по направлению к Университетскому проспекту.
Объезд на данный период времени будет организован по автомобильной дороге, проходящей по поселку Поспелово.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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