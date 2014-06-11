На Кугуковском водохранилище в Уссурийске идут восстановительные работы

В Уссурийске на Кугуковском водохранилище продолжаются ремонтные работы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Уссурийского ГО. Промоины на дамбе уже засыпаны, заканчивается демонтаж поврежденного водосброса. Затем на его месте рабочие приступят к строительству временного сооружения.

Напомним, во время наводнения 7 августа на дамбе, защищающей Кугуковское водохранилище, произошел перелив воды. По мнению специалистов, на ситуацию повлиял предыдущий паводок. Тогда водохранилище вместило рекордные 6 млн кубометров воды. После окончания паводка донные сбросы открыли, чтобы уровень воды постепенно снижался. Но сбросить воду не успели, пришла новая стихия.

«В результате сильнейшего паводка был поврежден бетонный водосброс, на дамбе появились прораны, но само гидротехническое сооружение свои функции выполнило, его разрушения не произошло, – отметил первый заместитель главы администрации Сергей Ефремов. – Сейчас муниципалитетом проводятся восстановительные работы».

Пока на дамбе смонтируют временный водосброс. На все работы, по подсчетам специалистов, уйдет не менее месяца. Кроме того, параллельно ведется проектирование капитального водосброса дамбы. Его строительство начнется в следующем году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]