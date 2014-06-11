Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:33
  0

На Кугуковском водохранилище в Уссурийске идут восстановительные работы

На Кугуковском водохранилище в Уссурийске идут восстановительные работы

Фото: Пресс-служба администрации Уссурийска

В Уссурийске на Кугуковском водохранилище продолжаются ремонтные работы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Уссурийского ГО. Промоины на дамбе уже засыпаны, заканчивается демонтаж поврежденного водосброса. Затем на его месте рабочие приступят к строительству временного сооружения.

Напомним, во время наводнения 7 августа на дамбе, защищающей Кугуковское водохранилище, произошел перелив воды. По мнению специалистов, на ситуацию повлиял предыдущий паводок. Тогда водохранилище вместило рекордные 6 млн кубометров воды. После окончания паводка донные сбросы открыли, чтобы уровень воды постепенно снижался. Но сбросить воду не успели, пришла новая стихия.

«В результате сильнейшего паводка был поврежден бетонный водосброс, на дамбе появились прораны, но само гидротехническое сооружение свои функции выполнило, его разрушения не произошло, – отметил первый заместитель главы администрации Сергей Ефремов. – Сейчас муниципалитетом проводятся восстановительные работы».

Пока на дамбе смонтируют временный водосброс. На все работы, по подсчетам специалистов, уйдет не менее месяца. Кроме того, параллельно ведется проектирование капитального водосброса дамбы. Его строительство начнется в следующем году.

 

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!



Отдых у моря