"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в Козьмино

"Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Козьмино из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино со вчерашнего дня (по местному времени) объявлено штормовое предупреждение. Волны 1,5 м, ветер 18 м/с. Работы остановлены", - сказал он. Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Прием нефти в систему и поставка на НПЗ идут без ограничений", - сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]