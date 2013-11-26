"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в Козьмино
"Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Козьмино из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино со вчерашнего дня (по местному времени) объявлено штормовое предупреждение. Волны 1,5 м, ветер 18 м/с. Работы остановлены", - сказал он. Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Прием нефти в систему и поставка на НПЗ идут без ограничений", - сказал он.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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