«Яндекс» объяснил, почему исчез с карт о. Сахалин

Во вторник, 29 августа, пользователи карт «Яндекса» были удивлены исчезновением из поля зрения острова Сахалин.

Пресс-служба «Яндекса» дала официальный комментарий по поводу сбоя: «Сегодня при очередном обновлении произошёл технический сбой, из-за которого Сахалин не отображался на части масштабов. Мы уже это исправили, и скоро Сахалин вернётся и в мобильной, и в веб-версии сервиса. «Яндекс.Карты» обновляются почти каждый день: появляются новые дороги, дома, скверы и множество других объектов. Всего таких обновлений каждый месяц происходит больше одного миллиона».

Напомним, ранее Сахалин отображался на карте на максимальном отдалении (3000 километров), пропадает при увеличении карты (масштабы 1000, 600 и 200 километров) и вновь появлялся при дальнейшем приближении. Сбой наблюдался на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок не было замечено.

Баг, который появился в районе 02:00 мск, по состоянию на 04:15 мск зафиксирован как в десктопной версии в различных браузерах, так и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Как ранее сообщалось, пропажа Сахалина с карт совпала с запуском в КНДР ракеты в сторону Японии, пишет РИА Новости.

Как сообщали ранее «Вести: Приморье», в ночь на 29 августа КНДР запустила ракету, которая пролетела над акваторией Японского моря вдоль территории Приморского края и упала в 1180 километрах от мыса Эримо острова Хоккайдо. Дальность полета составила 2,7 тысячи километров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]