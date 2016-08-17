В Приморье ожидаются заморозки

Днем 29 августа погода в Приморском крае была неустойчивой. К Приморью подошел очередной фронт, связанный с циклоном, который медленно смещался над Хабаровским краем. Местами в центральных и восточных районах прошли дожди. Выпало 0,3–8 мм осадков.

За фронтом вторглась очередная порция холодного воздуха. Среднесуточные температуры воздуха оказались на 2–5 градусов ниже среднеклиматических значений на эту дату. Дневные максимумы составили +16…+21 °C, на севере центральных районов +12…+15 °C.

Ночью прояснило, осадки прекратились. Малооблачная погода способствовала интенсивному ночному выхолаживанию, минимальная температура опустилась на 3–8 градусов ниже предыдущей ночи.

Во Владивостоке вторник выдался солнечным. Воздух прогрелся до +19…+21 °C, ночью температура воздуха понизилась до +12…+13 °C.

30 августа и в ближайшие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, над краем по-прежнему будут смещаться фронтальные разделы, вызывая в отдельных районах кратковременные дожди. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха ночью +2…+13 °C, при прояснениях местами возможны заморозки, 0…−2 °C. Днем воздух будет прогреваться до +15…+25 °C.

Во Владивостоке без осадков. Минимальная температура воздуха опустится до +12…+14 °C, днем столбик термометра поднимется до отметки +20…+23 °C

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]