Акватория острова Русский будет закрыта для маломерных судов

С 4 по 8 сентября вводится ограничение навигации маломерных судов в акватории бухт Аякс и Парис острова Русский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в морском порту Владивосток в акваториях бухт Аякс и Парис с 00.00 4 сентября до 14.00 8 сентября будет временно ограничено движение судов. Ограничения вводятся на акватории, ограниченной линией которая соединяет мыс Новосильского, мыс Житкова и бухты Новик, а также по линии, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина.

Данные ограничения связаны с проведением 6-8 сентября на острове Русский третьего Восточного экономического форума.

В департаменте особо отметили, что ограничения не коснутся судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик (посёлок Подножье), а также специальных спасательных судов и плавсредств для оказания экстренной медицинской помощи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]