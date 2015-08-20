В Приморском крае спасатели очистили почву от нефтепродуктов
Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России очистили почву на приусадебных участках жителей села Михайловка от нефтепродуктов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, во время прохождения тайфуна на одной из автобаз мощный напор воды повредил ёмкость с нефтепродуктами и понёс их с собой. Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение почвы, местные жители обратились за помощью к спасателям, которые ликвидировали загрязнение нефтепродуктами при помощи лопат и инженерной техники.
Также в Михайловке сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю спилили ряд деревьев, которые в любой момент могли упасть на несколько жилых домов.
Также камчатские спасатели провели воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов с целью определения проблемных участков на реке Бакарасьевка. В ходе воздушного мониторинга были выявлены несколько участков с упавшими деревьями, которые мешают прохождению воды в русле, что в дальнейшем могло спровоцировать повторное подтопление населённых пунктов.
Спасатели распилили деревья, мешающие прохождению воды.
Работы по оказанию помощи населению продолжаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.09.2016 В зоне паводка в Приморье за сутки подтопило еще более 400 жилых домов
-
01.09.2016 Камчатские спасатели готовятся к вылету в Приморский край, пострадавший от удара тайфуна
-
06.06.2016 Разлив нефтепродуктов ликвидирован у побережья Приморья
-
30.11.2015 Нефтепродуктами с танкера "Надежда" загрязнено 3,5 тысяч метров прибрежной территории - МЧС
-
26.08.2015 Разлив нефтепродуктов произошел в заливе Петра Великого
-
20.08.2015 Семь человек эвакуировали из своих домов в с. Екатериновка из-за угрозы подтопления паводком
Добавить комментарий