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Вчера, 14:25
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В Приморском крае спасатели очистили почву от нефтепродуктов

В Приморском крае спасатели очистили почву от нефтепродуктов

Фото: пресс-служба МЧС России по Приморскому краю

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России очистили почву на приусадебных участках жителей села Михайловка от нефтепродуктов. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, во время прохождения тайфуна на одной из автобаз мощный напор воды повредил ёмкость с нефтепродуктами и понёс их с собой. Чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение почвы, местные жители обратились за помощью к спасателям, которые ликвидировали загрязнение нефтепродуктами при помощи лопат и инженерной техники.

Также в Михайловке сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) федеральной противопожарной службы по Камчатскому краю спилили ряд деревьев, которые в любой момент могли упасть на несколько жилых домов.

Также камчатские спасатели провели воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов с целью определения проблемных участков на реке Бакарасьевка. В ходе воздушного мониторинга были выявлены несколько участков с упавшими деревьями, которые мешают прохождению воды в русле, что в дальнейшем могло спровоцировать повторное подтопление населённых пунктов.

Спасатели распилили деревья, мешающие прохождению воды.

Работы по оказанию помощи населению продолжаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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