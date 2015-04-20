Резидент Свободного порта Владивосток восстановит мост в селе Филипповка, смытый наводнением
ООО "Тихоокеанский Балкерный Терминал" - резидент Свободного порта Владивосток, выделил около 10 млн руб. на восстановление моста у села Филипповка в Приморье - прежний был смыт августовским наводнением, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".
В масштабах села этот мост имеет очень большое значение. Во время наводнения 7 августа в шесть утра с большим грохотом он рухнул. Теперь переправы на улицу Хасанская, где находится 17 домов, - нет. После разрушения моста люди не могут доехать до работы, не могут навестить родных. Не может к ним проехать и водовозка.
Отмечается, что у местных властей планы уложить бетонные кольца поперек русла реки и отсыпать их щебнем.
Глава Хасанского района края Сергей Овчинников обратился за помощью в компанию "Тихоокеанский балкерный терминал", и та согласилась помочь, выделив на работы около 10 млн руб. Восстановление моста в селе Филипповка планируется закончить в течение двух недель. Инвестор уже оплатил необходимые расходы, и подрядчик приступил к работе по расчистке русла реки для сооружения опор.
Напомним, в результате сильных ливней 7-8 августа в воде оказались 35 населенных пунктов в семи муниципальных образования Приморья. Было подтоплено более 2,5 тыс. домов и приусадебных участков, дороги, ЛЭП, железная дорога. По предварительным данным, в результате наводнения в крае погибли два человека. Сейчас основные работы по ликвидации последствий паводка завершаются.
Для справки:
ООО "Тихоокеанский балкерный терминал" (Владивосток) готов инвестировать 10,4 млрд рублей в строительство терминалов навалочных и контейнерных грузов на юге Приморья в районе Славянки. Проект реализуется в рамках режима Свободного порта Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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