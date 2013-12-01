Мальчик хотел помахать машинисту и едва не попал под поезд в Приморье

Несчастный случай едва не произошел на перегоне станций Уссурийск – Блок. Четверо подростков от 12 до 15 лет гуляли по узкому боковому служебному проходу, который используется специалистами для осмотра моста. Один из мальчиков вышел на железнодорожную насыпь возле моста, чтобы помахать машинисту проходящего грузового поезда и едва не попал в вихревой поток, образующийся при движении составов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ЛО МВД России на ст.Уссурийск.

К счастью, на месте оказались инспекторы отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Уссурийск капитан полиции Татьяна Туркина и майор полиции Александр Хомлюк. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактические беседы. Родители подростков предупреждены об административной ответственности по ст.5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает более строгое наказание за неоднократное появление их несовершеннолетних детей в местах повышенной опасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]