«Школьное радио» дает шанс ребятам попасть на «Радио России: Приморье»
Вот и завершается беззаботная пора летних каникул. Приготовлены белые банты, школьная форма и учебники. Мальчишки и девчонки с красивым загаром и хорошо отдохнувшие готовы получать новые знания!
А вот юные ведущие «Школьного радио» учились и во время летних каникул: познавали тонкости журналистики на практике. Теперь ребята могут самостоятельно писать тексты для радиоэфира, умеют работать с микрофоном, смело проводят интервью. Раскрыть свой талант на «Радио России: Приморье» может каждый приморский ученик. Профессиональные журналисты и звукорежиссеры готовы поделиться с ребятами своими знаниями. Весь край услышит девчонок и мальчишек на наших радиоволнах!
Дополнительная информация по телефону: 8 (423) 226-42-20.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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