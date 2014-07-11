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Вчера, 15:01
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Резидент СПВ создал угольный технопарк в Приморье

Резидент СПВ создал угольный технопарк в Приморье

Новый технопарк по переработке и обогащению угля появился в Октябрьском районе Приморского края. Инвестиционный проект в рамках режима Свободного порта Владивосток реализовала компания «Региональные энергетические угли».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, статус резидента СПВ инвестор получил в декабре 2016 года. Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов. Для начала переработки угля компания в первой половине 2017 года подготовила территорию и приобрела специальную технику. Далее была произведена установка дробильно-сортировочного комплекса и проведены пуско-наладочные работы, а также построена и введена в эксплуатацию лаборатория для контроля качества продукции после прохождения всех этапов переработки и обогащения угольной продукции.

В настоящее время производственная мощность предприятия составляет 50 тысяч тонн угля в год с дальнейшим увеличением. В рамках проекта, в осуществление которого компания вложила более 13 миллионов рублей, предполагается создание 19 рабочих мест. Предприятие станет частью угольной промышленности региона.

В связи с выскозольностью приморских углей выход на мировые рынки возможен только после их обогащения, поэтому в ближайшее время компанией будет рассмотрен вопрос о создании комплекса сухого обогащения угля.

Кроме того, в планах компании – привлечение российских и иностранных научных организаций для запуска венчурных проектов, связанных с высокотехнологической переработкой угля, а также поддержка науки с помощью грантов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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