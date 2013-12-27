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Вчера, 15:36
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Какая погода ждет приморцев в первые осенние выходные?

Какая погода ждет приморцев в первые осенние выходные?

В предстоящие выходные дни Приморский край будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Однако в средней тропосфере над Приморьем будет перемещаться высотный центр. Из-за влияния высотного вихря погода в Приморье ожидается неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди. Ночи будут прохладными, температурный фон составит от +2 °C до +17 °C. Максимальная температура днем от +15 °C до +26 °C.

Во Владивостоке в первые выходные сентября будет преимущественно без осадков. Ночные температуры ожидаются в пределах +14…+17 °C, днем +21…+24 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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